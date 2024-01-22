النائب فضل الله: العدو لم يتعلم ان مثل هذه الاغتيالات لا يمكن لها ان تؤثر على معنويات وقدرة المقاومة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2024 - 13:40

النائب فضل الله: العدو لم يتعلم ان مثل هذه الاغتيالات لا يمكن لها ان تؤثر على معنويات وقدرة المقاومة

منذ 46 mins 22 January، 2024
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