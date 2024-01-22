طائرات الاحتلال تطلق النار باتجاه مبنى المؤتمرات في جامعة الأقصى بخانيونس جنوب قطاع غزة وتتسبب بحالة من الرعب بين النازحين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2024 - 05:16

طائرات الاحتلال تطلق النار باتجاه مبنى المؤتمرات في جامعة الأقصى بخانيونس جنوب قطاع غزة وتتسبب بحالة من الرعب بين النازحين

منذ 38 mins 22 January، 2024
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