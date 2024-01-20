دانت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية، في بيان، “قرار المجلس الأوروبي القاضي بفرض حزمة عقوبات غير شرعية وانتقامية على حركتي حماس و الجهاد الإسلامي، وإدراجه أفرادا من الحركتين على قائمة العقوبات، في محاولة بائسة ويائسة للانتقام من الحركتين المقاومتين ولمساندة الكيان الغاصب الذي يتجرع كأس الهزيمة”.

ورأت “اننا أمام قرار سياسي لا قيمة له. ويُشكل انحيازاً واضحاً لكيان الاحتلال. وإن هذا القرار الأوروبي يمنح الاحتلال الصهيوني الغطاء السياسي للاستمرار في جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكب في غزة”.

ودعت مجلس الاتحاد الأوروبي إلى “التعقل والرجوع إلى القيم الإنسانية والأخلاقية والالتزام بميثاق الأمم المتحدة الذي شرع للشعوب مقاومة الاحتلال بكل الوسائل. وهذا حق مشروع للفصائل المقاومة في فلسطين المحتلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام