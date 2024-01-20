آخر التطورات في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2024 - 16:58

آخر التطورات في قطاع غزة

منذ 30 mins 20 January، 2024
عربي وإقليمي - فلسطين

التطورات الاخيرة في قطاع غزة في رسالة لمراسل المنار.

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