نظم قطاع صيدا في حزب الله لقاء سياسيا حواريا مع مخاتير مدينة صيدا، في قاعة مطعم “زوادتنا” في المدينة، برعاية عضو قيادة منطقة جبل عامل الشيخ أحمد مراد الذي قدم عرضا للمستجدات والأوضاع السياسية في فلسطين والعدوان على غزة وصولا الى “جبهات الإسناد” في لبنان والعراق واليمن.

وبحسب بيان للحزب فقد أكد مراد على “الجهوزية العالية للمقاومة الإسلامية في لبنان في حال شن أي عدوان إسرائيلي يكسر قواعد الإشتباك في الجنوب”، معتبرا أن “العدو الصهيوني وتهويل قادته لن ينال من قدرات المقاومة وعزيمة مجاهديها”، ومستعرضا “اللقاءات والزيارات المكوكية وأساليب الترهيب والترغيب التي يُمارسها الموفدون الأميركيون والأروبيون من أجل وقف نشاط المقاومة الإسلامية”.

وجدد مراد التأكيد على الموقف الأساس للمقاومةب”وقف الحرب على غزة قبل الكلام عن أي حلول عند الحدود مع فلسطين المحتلة”.

وثمن من جهته رئيس رابطة مخاتير صيدا إبراهيم عنتر “دور المقاومة الإسلامية في دعم جبهة غزة”، وشكر باسم مخاتير المدينة قيادة قطاع صيدا في “حزب الله” على “تنظيمها اللقاء وحرصها الدائم على التواصل”.

ثم جرى حوار تخلله مداخلات لعدد من المخاتير. واختتم اللقاء بمأدبة فطور.

المصدر: موقع المنار