غارات صهيونية عنيفة على حي الأمل بخانيونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2024 - 02:56

غارات صهيونية عنيفة على حي الأمل بخانيونس جنوب قطاع غزة

منذ 44 mins 20 January، 2024
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