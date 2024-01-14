أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أنّ “أيّ دولة عربية تشارك أميركا في العدوان على اليمن هي شريكة في العدوان على غزة وهم لا يُمثّلون العروبة الأصيلة إنما يقدّمون نموذجاً عن العروبة المزيّفة” .

وخلال الحفل التكريمي للشهيد على طريق القدس نابغ أحمد القادري الذي أقيم في مجمع السيدة الزهراء (ع) في صيدا، شدّد الشيخ قاووق على أنّ “المقاومة لا تزال في الميدان تنصر غزة بسلاحها وأقدس دماء شهدائها وما كان حزب الله ليخوض أطول حرب إستنزاف على الحدود مع فلسطين المحتلة من أجل مقايضة سياسية أو من أجل مكاسب سياسية بل من أجل أن يخوض هذه الحرب إسناداً لغزة ودفاعاً عن الوطن بسيادته وحماية أهله”.

ولفت إلى أنّ كل المبادرات الأمريكية وغيرها والجهود الدبلوماسية “لا تعني لنا ما لم يتوقّف العدوان على غزة”، مضيفاً أن “”إسرائيل” هي التي تستجدي المبادرات والتي تتحرك هدفها ليست مساعدة لبنان بل مساعدة العدو الإسرائيلي”.

ولفت إلى أنّ “المبادرات الأمريكية هي تسويق للشروط الإسرائيلية في محاولة مساعدة “إسرائيل” لإخراجها من مأزقها”.

وختم سماحته بالقول “انظروا إلى مستعمرة “كفر جلعادي” التي يقول عنها العدوّ الإسرائيلي أنها رمز الصمود الإستيطاني الصهيوني لكن بقدرات المقاومة وصواريخها ومسيّراتها باتت “كفرجلعادي” اليوم مهجورة ورمزاً للهزيمة المذلة للإستيطان الصهيوني لفلسطين المحتلة”.

المصدر: موقع المنار