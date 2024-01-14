العدو الاسرائيلي يعتقل شقيقتي الشهيد الشيخ صالح العاروري من العارورة والبيرة بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 14 2024 - 04:06

العدو الاسرائيلي يعتقل شقيقتي الشهيد الشيخ صالح العاروري من العارورة والبيرة بالضفة المحتلة

منذ 26 mins 14 January، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة