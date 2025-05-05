مصادر فلسطينية: قصف مدفعي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 5 2025 - 03:22

مصادر فلسطينية: قصف مدفعي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 19 mins 5 May، 2025
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