العدو الاسرائيلي ينسحب من مدينة نابلس بالضفة المحتلة بعد اقتحامها – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2024 - 04:04

العدو الاسرائيلي ينسحب من مدينة نابلس بالضفة المحتلة بعد اقتحامها

منذ 26 mins 14 January، 2024
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