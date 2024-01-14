العدو الاسرائيلي يعتقل فلسطينيا في بلدة بيت إمرين شمال مدينة نابلس بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2024 - 04:04
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المقاومة الإسلامية تدمر دبابة ميركافا في موقع المطلة أثناء قصفها للقرى اللبنانية وتوقع طاقمها بين قتيل وجريح
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العدو الاسرائيلي يعتقل فلسطينيا في بلدة بيت إمرين شمال مدينة نابلس بالضفة المحتلة
منذ 56 mins
14 January، 2024
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