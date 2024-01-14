العدو الاسرائيلي يقتحم أحد المنازل بالجبل الشمالي في نابلس بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2024 - 04:04

العدو الاسرائيلي يقتحم أحد المنازل بالجبل الشمالي في نابلس بالضفة المحتلة

منذ 57 mins 14 January، 2024
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