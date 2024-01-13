صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة “نتيف هعسراه” بغلاف غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2024 - 04:10

صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة “نتيف هعسراه” بغلاف غزة

منذ 2 ساعة 13 January، 2024
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