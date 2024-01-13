مندوب روسيا بمجلس الأمن: شهدنا بالأمس عدوانا عسكريا من مجموعة من الدول ضد دولة أخرى – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2024 - 00:58

مندوب روسيا بمجلس الأمن: شهدنا بالأمس عدوانا عسكريا من مجموعة من الدول ضد دولة أخرى

منذ 8 mins 13 January، 2024
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