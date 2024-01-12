البخيتي: الملاحة البحرية لأميركا وبريطانيا ستكون هدفاً لقواتنا بعد فقدانهم للرؤية الاستراتيجية وسنتمكن من فرض قواعد اشتباك جديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2024 - 23:22

البخيتي: الملاحة البحرية لأميركا وبريطانيا ستكون هدفاً لقواتنا بعد فقدانهم للرؤية الاستراتيجية وسنتمكن من فرض قواعد اشتباك جديدة

منذ 2 ساعة 12 January، 2024
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