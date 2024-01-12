البخيتي للمنار: سنقوم باستهداف المرافق الحيوية في السعودية والإمارات إذا ما تورطتا مباشرة في العدوان على اليمن – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2024 - 23:22
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث خلال الاحتفال التكريميّ بذكرى مرور أسبوع على استشهاد القائد الجهادي وسام حسن طويل "الحاج جواد" في بلدة خربة سلم الجنوبية الأحد في 14/1/2024 عند الساعة 14:30
سرايا القدس تعلن قصف مدينة "أسدود" المحتلة ومغتصبات غلاف غزة برشقات صاروخية مكثفة في تاسعة البهاء
البخيتي للمنار: سنقوم باستهداف المرافق الحيوية في السعودية والإمارات إذا ما تورطتا مباشرة في العدوان على اليمن
منذ 2 ساعة
12 January، 2024
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