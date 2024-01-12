استنكر نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب العدوان الاميركي البريطاني على اليمن الذي يشكل انتهاكا لسيادة بلد عربي اسلامي و يخالف كل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية. وتابع “يأتي هذا العدوان الآثم دعما لجرائم الإبادة التي ترتكبها العصابات الصهيونية في غزة ولبنان”.

وطالب الشيخ الخطيب في خطبة الجمعة التي ألقاها في مقر المجلس الاسلامي الشيعي على طريق المطار “الامم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي بإدانة العدوان والوقوف مع اليمن الذي مارس واجبه في الدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم لرفع الحصار اللانساني في انتهاك صارخ لكل المباديء والقرارات الدولية التي تدعي دول العدوان الدفاع عنها”.

وأشاد الشيخ الخطيب “بالموقف اليمني الشجاع لوقف العدوان على غزة ودعم الشعب الفلسطيني”، وأكد ان “العدوان لن يثني قيادة اليمن وشعبه عن مواصلة دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة حرب الإبادة التي يشنها كيان الارهاب الصهيوني”، ودعا “الدول العربية والاسلامية الوقوف الى جانب الشعب اليمني الشجاع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام