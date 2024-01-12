القوات المسلحة اليمنية: أدت الغاراتُ إلى ارتقاءِ خمسةِ شهداءَ وإصابةِ ستةٍ آخرينَ من أبناءِ قواتِنا المسلحة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2024 - 10:58

القوات المسلحة اليمنية: أدت الغاراتُ إلى ارتقاءِ خمسةِ شهداءَ وإصابةِ ستةٍ آخرينَ من أبناءِ قواتِنا المسلحة

منذ 17 mins 12 January، 2024
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