عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي: ‏الضربات الأمريكية البريطانية همجية إرهابية وهي عدوان متعمد وغير مبرر ويعكس نفسية متوحشة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2024 - 08:50

عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي: ‏الضربات الأمريكية البريطانية همجية إرهابية وهي عدوان متعمد وغير مبرر ويعكس نفسية متوحشة

منذ 32 mins 12 January، 2024
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