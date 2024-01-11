المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا موقع المالكية بالأسلحة المناسبة واصابوه إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2024 - 15:20
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مجاهدو كتائب القسام وسرايا القدس تمكنوا من استهداف غرفة قيادة العدو شرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل
مجاهدو سرايا القدس ينفذون كمائن نارية مركزة في غزة تضمنت تفجير عبوات ما أدى لوقوع اصابات مباشرة في صفوف الصهاينة
كتائب شهداء الأقصى: أوقعنا قوة راجلة من جيش الاحتلال بكمين محكم بحي النقار بمدينة قلقيلية وحققنا إصابات مؤكدة فيها
الصحة الفلسطينية: استشهاد الشاب مجدي عبد اللطيف فشافشة برصاص الاحتلال في بلدة جبع قرب جنين
الفريق القانوني لجنوب أفريقيا: الفلسطينيون يستحقون الاستفادة من سلطة هذه المحكمة بموجب اتفاقية منع جريمة الابادة
مجلس الأمن يتبنى قرارا يطالب بوقف عمليات القوات اليمنية في البحر الأحمر ويتجاهل مجازر الاحتلال بحق الفلسطينيين في غزة
المقاومة الإسلامية تستهدف تجمعين لجنود العدو في محيط موقعي البغدادي والمطلة بالأسلحة الصاروخية وتحقق إصابات مباشرة
الرئيس نبيه بري: لا كلام لا عن تحديد ولا عن ترسيم جديد فحدود لبنان الدولية معروفة ومحددة منذ العام 1923
الرئيس بري: لدينا القرار 1701 نحن متمسكون به وملتزمون بتطبيقه والمطلوب هو أن يلزموا "اسرائيل" بتطبيقه
المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا موقع المالكية بالأسلحة المناسبة واصابوه إصابة مباشرة
منذ 9 mins
11 January، 2024
عاجل
طوفان الأقصى
موقع المالكية
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