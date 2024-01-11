وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على القطاع إلى 23469 شهيداً و 59604 جريحاً – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2024 - 15:20

وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على القطاع إلى 23469 شهيداً و 59604 جريحاً

منذ 29 mins 11 January، 2024
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