إعلام العدو: الإعلان عن مقتل جندي ‘”إسرائيلي” وإصابة آخر بجروح خطيرة خلال المعارك في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2024 - 08:44

إعلام العدو: الإعلان عن مقتل جندي ‘”إسرائيلي” وإصابة آخر بجروح خطيرة خلال المعارك في قطاع غزة

منذ 22 mins 10 January، 2024
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