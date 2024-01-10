إعلام العدو: الإعلان عن مقتل جندي ‘”إسرائيلي” وإصابة آخر بجروح خطيرة خلال المعارك في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2024 - 08:44
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إعلام العدو: الإعلان عن مقتل جندي ‘”إسرائيلي” وإصابة آخر بجروح خطيرة خلال المعارك في قطاع غزة
منذ 22 mins
10 January، 2024
عاجل
خسائر الجيش الإسرائيلي
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