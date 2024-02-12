أعلن جيش الاحتلال “الإسرائيلي”، الاثنين، مقتل اثنين من وحدة “الكوماندوز” وإصابة 3 بجروح خطيرة في المعارك البرية بقطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان: إن الرائد عادي الدور، 21 عاما والجندي في وحدة ماجلان، لواء الكوماندوز، والرائد (احتياط) وألون كلاينمان، 21 عاما والجندي في وحدة ماجلان، لواء الكوماندوز، قتلا في معارك بجنوبي قطاع غزة.

كما أشار الجيش إلى إصابة جنديين من وحدة “الكوماندوز” بجروح خطيرة بالمعارك في قطاع غزة.

وذكر إن جندي احتياط “أصيب بجروح خطيرة في حادث سيارة جنوب البلاد” دون مزيد من التفاصيل.

ووفقا للإعلان الرسمي من جيش الاحتلال فإنه بذلك يرتفع عدد الضباط والجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي إلى 566 بينهم 229 بالمعارك البرية التي بدأت في 27 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام