قوات الاحتلال تقتحم بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة وبلدة بيت آمر شمال الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2024 - 03:56
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قوات الاحتلال تقتحم بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة وبلدة بيت آمر شمال الخليل
منذ 34 mins
10 January، 2024
عاجل
الاحتلال الاسرائيلي
الخليل
القدس
بلدة عناتا
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