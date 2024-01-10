اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، مدينة جنين وأطراف مخيمها.

وأفادت مصادر أمنية بأن “عددا من آليات الاحتلال العسكرية اقتحمت المدينة من كافة مداخلها خاصة المدخل الغربي من المخيم وشارع السكة في جنين، وشرعت جرافات الاحتلال بعملية تدمير للبنية التحتية عند مدخل المدينة وأطراف المخيم وشارع السكة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة مع الشبان في عدة أحياء”.

وأشارت المصادر إلى أن “أطراف المدينة تشهد حشودات عسكرية كبيرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي من الجهات كافة، مضيفةً أن طائرات الاحتلال المسيّرة والاستطلاعية تحلّق في سماء المدينة والمخيم.

وفي وقت لاحق، تمركزت قوات الاحتلال في أطراف المخيم وحي الزهراء، ونشرت قناصتها على أسطح عدة بنايات.

ودفع الاحتلال بتعزيزات جديدة من شارع الناصرة، وشرعت جرافاته بتدمير الشوارع والبنية التحتية في المدينة والمخيم الجديد.

كما دمرت جرافات الاحتلال بسطات الخضار والفواكه في محيط دوار المنطقة الصناعية بجانب مطعم الحثناوي والمسجد الكبير.

وافادت مصادر فلسطينية عن انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في مدينة ومخيم جنين تزامنا مع اقتحام كبير لقوات لاحتلال.

من جهتها اعلنت كتائب شهداء الأقصى ان احدى مجموعاتها استهدفت قوات الاحتلال المتوغلة في مخيم جنين بالرصاص الكثيف والعبوات الناسفة.

المصدر: وكالات فلسطينية