مجاهدو القسام يتمكنون من قنص 4 جنود صهاينة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2024 - 14:28
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العدوان الصهيوني على غزة المدعوم من الدول الغربية يتواصل لليوم الـ95 والمقاومة تتصدى لتوغلات العدو على مختلف المحاور
سرايا القدس استهدفت آلية عسكرية لجيش الاحتلال بقذيفة RPG شرق مخيم البريج وسط غزة
كتائب المجاهدين دكت تجمعات جنود العدو وآلياته في محاور مدينة غزة بعدد من الصواريخ القصيرة المدى
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية: رغم المجازر وحرب الإبادة لكن العدو فشل بتحقيق أهداف حربه على غزة
هنية: لن يسترد العدو أيًّا من أسراه إلا بالإفراج عن جميع أسرانا والتهجير فشل لأن شعبنا متجذر بأرضه ولن يكرر نكبة الـ48
وزارة الصحة الفلسطينية: 3 شهداء برصاص قوات العدو في طولكرم بالضفة الغربية المحتلة
الهلال الأحمر الفلسطيني: 14 إصابة بينها 5 بالرصاص الحي في مواجهات مع قوات العدو في مناطق بالخليل ونابلس بالضفة المحتلة
سرايا القدس ـ كتيبة طولكرم: مجاهدونا تصدوا لقوات العدو التي اقتحمت المخيم وأوقعوا إصابات مؤكدة في صفوفها
كتائب شهداء الأقصى: مجاهدونا خاضوا اشتباكات مع قوات العدو في مخيمي عسكر وبلاطة شرق نابلس بالضفة المحتلة
هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني: قوات العدو اعتقلت 25 مواطنًا من الضفة الغربية المحتلة بينهم أسرى سابقون
شركة "هاباغ لويد" الألمانية للشحن: الوضع في البحر الأحمر لا يزال خطيرًا وسنواصل الإبحار عبر رأس الرجاء الصالح
وزير الخارجية المصري: وقف إطلاق النار هو الحل الوحيد لوقف معاناة الشعب الفلسطيني
تواصل التحركات في عدد من الدول العربية والغربية دعمًا للشعب الفلسطيني وتنديدًا بالوحشية الصهيونية بحق أهالي غزة
مجاهدو القسام يتمكنون من قنص 4 جنود صهاينة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة
منذ 1 ساعة
9 January، 2024
عاجل
طوفان الأقصى
مجاهدو القسام
وسط قطاع غزة
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