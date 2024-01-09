أفاد محللون صهاينة اليوم، الثلاثاء، بأن الحرب على غزة لم تحقق أهدافها حتى الآن، رغم استمرارها منذ 95 يوما. ووفقا للمحلل السياسي في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، ناحوم برنياع، فإن “إسرائيل سقطت في بئر عميقة في 7 أكتوبر”.

وأضاف أن “الخروج من البئر يعني إعادة المخطوفين، ترميم البلدات التي دُمرت والأمن وشعور السكان في الجنوب والشمال بالأمن، وتسريح قوات الاحتياط ومحاولة إنهاء الحرب. وهذا ليس تحديا سهلا، ويتطلب ديناميكية، مبادرة، تفكير خارج العلبة ويتطلب شجاعة بالأساس، وهي غير موجودة، للأسف، في الحكومة بتشكيلتها الحالية”.

وأشار إلى أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين حول القضاء على حركة حماس وهزمها “لا تعكس الواقع. وتوجد إنجازات من الناحية العسكرية الصرف، لكن المسافة بينها وبين إبادة حماس بعيدة. وأنشأ رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو توقعات لا توجد طريقة لتحقيقها، وحكم علينا بذلك بحرب لا نهاية لها”.

وتابع أن “الهدف الأكثر تواضعا أيضا، تفكيك (قدرات) حماس، يتطلب تنسيق توقعات. وأي نفق يُكشف ويُفجر في قطاع غزة هو بشرى جيدة، لكن تفجير نفق لا يقضي على مجمل القدرات العسكرية والسلطوية”، معتبرا أن ما وصفه “تطهير غزة وأخواتها وإقامة حزام على طول الحدود سيكون كافيا”.

ووفقا لبرنياع، فإن “الحرب في الأسابيع الثلاثة الأخيرة لا تغيّر الواقع. وكانت تكلفتها حياة جنود، وتزيد مخاطر كارثة إنسانية ستكون إسرائيل مسؤولة عنها، وتضر إسرائيل بالعالم ولا تقربنا إلى انتصار غير موجود”.

وأضاف أن “تبعات ضربة 7 أكتوبر تتطلب إعادة التفكير وليس بما يتعلق بحماس وحزب الله والسلطة الفلسطينية، وإنما بخصوص إيران أيضا.”

وحسب برنياع، فإن “الشرط الذي يضعه السنوار من أجل الإفراج عن المخطوفين ليس وقف الحرب بالكامل وتحرير آلاف الأسرى، وإنما استمرار حكمه في قطاع غزة. وبالنسبة لإسرائيل، هذه هزيمة لا يوجد شيئا مذلا أكثر منها، هزيمة نكراء”.

وأردف برنياع أن “هذا رهيب، ومن الجائز أنه من الصواب أن نوافق عليه، لأنه يوجد ثمن للفشل؛ ولأن موت المخطوفين في أسر حماس سيكون وصمة لا تمحى على ضمير المجتمع الإسرائيلي، وعلى تكتلنا ولأننا غير جاهزين حاليا لفتح جبهة في الشمال؛ ولأننا متعلقون بأميركا”.