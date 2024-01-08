نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان لها الاثنين الشهيد في المقاومة الاسلامية القائد وسام طويل.

وقالت حماس “نتقدم إلى الشعب اللبناني والإخوة في المقاومة الإسلامية وقيادة حزب الله، بأحر التعازي، باستشهاد القائد وسام طويل، الذي ارتقى في عملية اغتيال جبانة نفّذها جيش الاحتلال الإرهابي في جنوب لبنان الاثنين، أثناء قيامه بواجبه الجهادي في نصرة وإسناد غزة، في وجه العدوان الصهيوني الفاشي”.

وتابعت حماس “نؤكد ان تصعيد العدو الصهيوني لعدوانه واستهدافه لقيادات المقاومة في مختلف الساحات، لن يردع قوى المقاومة، التي ستواصل استهدافها لهذا العدو المتغطرس، وتدفيعه ثمن جرائمه وانتهاكاته”.

المصدر: قناة المنار