المقاومة الاسلامية في العراق تطور أساليب إسنادها لقطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2024 - 21:54

المقاومة الاسلامية في العراق تطور أساليب إسنادها لقطاع غزة

منذ 1 ساعة 8 January، 2024
المقاومة العراقية استهدفت كيان العدو
العراق - تقارير مصورة - عربي وإقليمي

طورت المقاومة الاسلامية في العراق من أساليب إسنادها لقطاع غزة.

المصدر: قناة المنار

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