طوفان الاقصى| كاميرات المراقبة في القرى الحدودية…كيف يجمع منها العدو معلوماته؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2024 - 12:40

طوفان الاقصى| كاميرات المراقبة في القرى الحدودية…كيف يجمع منها العدو معلوماته؟

منذ 1 ساعة 8 January، 2024
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

المصدر: موقع المنار

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