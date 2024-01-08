طوفان الاقصى| كاميرات المراقبة في القرى الحدودية…كيف يجمع منها العدو معلوماته؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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طوفان الاقصى| كاميرات المراقبة في القرى الحدودية…كيف يجمع منها العدو معلوماته؟
منذ 1 ساعة
8 January، 2024
صفحات منوعة
-
علوم وتكنولوجيا
المصدر:
موقع المنار
القرى الحدودية
كاميرات المراقبة
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