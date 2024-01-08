مقاتلات إسرائيلية تشن سلسلة غارات عنيفة على مخيم المغازي وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2024 - 06:52

مقاتلات إسرائيلية تشن سلسلة غارات عنيفة على مخيم المغازي وسط قطاع غزة

منذ 47 mins 8 January، 2024
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