تجدد القصف المدفعي على أحياء وسط وغرب وشمال مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2024 - 05:44

تجدد القصف المدفعي على أحياء وسط وغرب وشمال مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة

منذ 2 ساعة 7 January، 2024
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