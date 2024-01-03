استنكر حزب “الاتحاد” في لبنان في بيان له الاربعاء “الاغتيال المجرم الذي نفذه الكيان الصهيوني بحق مجاهدين كبار من حركة المقاومة الاسلامية حماس في الضاحية الجنوبية وفي طليعتهم نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري”.

وقال البيان “هذا الاغتيال يدل دلالة قاطعة على ان يد الاجرام الصهيونية لن تتوقف عن غيها واستهدافها للمجاهدين واستباحة سيادة الدول، غير آبهة بقواعد الاشتباك وبخطوطه الحمراء، وهي تدفع الامور نحو مزيد من التصعيد ظنا منها ان الحشد الاطلسي في المنطقة سيكون عونا لها في مشروع القضاء على المقاومات العربية” .

وأكد البيان ان “المعركة بوجه العدو الصهيوني واحدة ولن تتوقف الا بانتصارنا المظفر على العدو الغاصب لانه لن يستطيع النيل من ارادتنا وسعينا حتى تحرير فلسطين كامل فلسطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام