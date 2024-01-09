استهدفت المقاومة الاسلامية ‏مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع لجيش العدو في مدينة صفد ‏المحتلة (قاعدة دادو) ‏بعدد من المسيرات الهجومية الانقضاضية.‌‏ ‏ ‏

وأكدت المقاومة الاسلامية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الاستهداف يأتي في إطار الرد على جريمة اغتيال القائد الكبير الشهيد الشيخ صالح العاروري ‏وإخوانه ‏المجاهدين الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت وجريمة ‏اغتيال القائد الشهيد الأخ ‏المجاهد وسام الطويل (الحاج جواد).

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏



بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



في إطار الرد على جريمة اغتيال القائد الكبير الشهيد الشيخ صالح العاروري ‏وإخوانه ‏المجاهدين الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت وجريمة ‏اغتيال القائد الشهيد الأخ ‏المجاهد وسام الطويل (الحاج جواد) قامت المقاومة الإسلامية في ‏لبنان باستهداف ‏مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع لجيش العدو في مدينة صفد ‏المحتلة (قاعدة دادو) ‏بعدد من المسيرات الهجومية الانقضاضية.‌‏ ‏ ‏ ‏

وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الثلاثاء 9-1-2024 م ‌‎ ‎

‏26 جمادى الآخرة 1445 هـ

وكانت المقاومة الإسلامية قد استهدفت صباحا موقع ‏المالكية بالأسلحة المناسبة، وتم إصابته إصابة مباشرة.‏ ‏ ‏

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏



بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 9:30 من صباح يوم الثلاثاء 9-1-2024 موقع ‏المالكية بالأسلحة المناسبة، وتم إصابته إصابة مباشرة.‏ ‏ ‏

‏ ‏ ‏ ‏

وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الثلاثاء 9-1-2024 م ‌‎ ‎

‏26 جمادى الآخرة 1445 هـ

واستهدفت المقاومة موقع ‏البغدادي بالأسلحة الصاروخية وتم اصابته إصابة مباشرة.‏ ‏ ‏

‏ ‏ ‏ ‏

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏



بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 9:35 من صباح يوم الثلاثاء 9-1-2024 موقع ‏البغدادي بالأسلحة الصاروخية وتم اصابته إصابة مباشرة.‏ ‏ ‏

‏ ‏ ‏ ‏

وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الثلاثاء 9-1-2024 م ‌‎ ‎

‏26 جمادى الآخرة 1445 هـ

واستهدفت المقاومة ايضا ثكنة يفتاح ‏بالأسلحة الصاروخية وأصيبت إصابة مباشرة.‏ ‏ ‏

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏



بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 9:40 من صباح يوم الثلاثاء 9-1-2024 ثكنة يفتاح ‏بالأسلحة الصاروخية وأصيبت إصابة مباشرة.‏ ‏ ‏

‏ ‏ ‏ ‏

وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الثلاثاء 9-1-2024 م ‌‎ ‎

‏26 جمادى الآخرة 1445 هـ

وكانت المقاومة الاسلامية في لبنان قد وزعت مشاهد من عملية إستهداف دبابة ميركافا في موقع رويسة العاصي التابع لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وواصلت المقاومة الاسلامية في لبنان عملياتها العسكرية، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، واستهدف ‌‏‌‌‌‏مجاهدوها عند الساعة 11:00 من ظهر اليوم الاثنين موقع حدب ‏البستان بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة.‏

وعند الساعة 11:40، استهدف مجاهدو المقاومة موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة.‏

ووزعت المقاومة مشاهد من عملية إستهداف موقع المطلة وتموضعات لجنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة المطلة عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وعند الساعة 15:35، استهدفت المقاومة موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأوقعت فيه إصابات مؤكدة. وعند الساعة 15:45 استهدف المجاهدون تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في شتولا بالأسلحة المناسبة وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح.

أما عند الساعة 16:00، فقد استهدفت المقاومة تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية وأوقعت أفراده بين قتيل وجريح.

المصدر: موقع المنار