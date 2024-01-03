اعلام العدو: سقوط إصابات جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه الجليل – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2024 - 02:54

اعلام العدو: سقوط إصابات جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه الجليل

منذ 1 ساعة 3 January، 2024
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