أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري تمسُّكه أكثر من أي وقت ببقاء القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان لمؤازرة الجيش اللبناني بتطبيق القرار الدولي «1701».

تصويبٌ على الرئيس بري وإتهامه بإغلاق المجلس فيما كان اصراره دائما على ضرورة انجاز الاستحقاق الرئاسي (تقرير)الرئيس بري: نحن لا نفرّط بمتر واحد من الجنوب في مقابل حصولنا على أعلى المناصب في الدولة

ودعا الرئيس بري في حديث لصحيفة الشرق الأوسط إلى «الكف عن التحريض والتشويش على علاقتنا بالقوات الدولية»، ورأى أن لا مكان لكل هذه الحملات ولن تُصرف سياسياً.

ورداً على ما يثار حول القرار 1701ورئاسةالجمهورية قال الرئيس بري «نحن لا نفرّط بمتر واحد من الجنوب أو من الأراضي اللبنانية في مقابل حصولنا على أعلى المناصب في الدولة».

وكشف الرئيس بري أن السفيرة الاميركية لدى لبنان دوروثي شيا ألمحت أمامه عندما التقاها في زيارة وداعية أن مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الطاقة عاموس هوكشتاين سيزور بيروت في منتصف هذا الشهر ، وقال: “نحن حاضرون اليوم قبل الغد لتطبيق القرار الدولي إلا أن إسرائيل هي من تعوق تنفيذه منذ تاريخ صدوره عن مجلس الأمن الدولي ،مؤكداً ان تطبيقه يبدأ من تل أبيب بانسحابها من نقطة «ب-1-» التي تقع في رأس الناقورة”.

وبحسب «الشرق الأوسط» فإن الرئيس بري على موعد في الساعات المقبلة للقاء القائد العام للقوات الدولية الجنرال أرولدو لازارو، للتأكيد على أن الإشكالات التي حصلت لن تؤثر على العلاقة بين الجنوبيين والقوات الدولية.

المصدر: صحف