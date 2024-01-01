العراق والموقف الداعم لغزة بالسياسة والقوة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 1 2024 - 16:42

العراق والموقف الداعم لغزة بالسياسة والقوة

منذ 14 mins 1 January، 2024
العراق - عربي وإقليمي

منذ عملية طوفان الاقصى يتبنى العراق الموقف الداعم والمساند لغزة بالسياسة والقوة العسكرية

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