العراق والموقف الداعم لغزة بالسياسة والقوة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 1 2024 - 16:42
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وزارة الصحة في قطاع غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا منذ بدء العدوان الصهيوني الى 21978 شهيدا و56697 مصابا
العراق والموقف الداعم لغزة بالسياسة والقوة
منذ 14 mins
1 January، 2024
العراق
-
عربي وإقليمي
منذ عملية طوفان الاقصى يتبنى العراق الموقف الداعم والمساند لغزة بالسياسة والقوة العسكرية
العراق
المقاومة الاسلامية في العراق
المقاومة العراقية
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