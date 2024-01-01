ذكر تقرير لهيئة البث الإسرائيلية “كان” أن وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت هاجم رئيس الموساد دافيد برنياع بعد عودته من رحلة خارجية على خلفية إدارة قضية الإفراج عن المختطفين.

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واحتج رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال جلسة شارك بها الاثنان على إدارة برنياع الملف مع الوسطاء.

ووفقا لمصادر مطلعة على التفاصيل، فإن غالانت لا يشعر بالرضا من الطريقة التي يدير بها برنياع الاتصالات للإفراج عن المختطفين مع الوسطاء، وعبر عن ذلك أكثر من مرة.

وعقب مكتب وزير الأمن الإسرائيلي في بيان: “وزير الأمن ورئيس الموساد يعملان بتعاون وثيق للتوصل إلى أهداف الحرب، في حين لم يصدر عن ديوان رئيس الحكومة باسم الموساد أي رد”.

في 22 نوفمبر الماضي، أعلنت “حماس” أنها توصلت إلى اتفاق مع إسرائيل، بوساطة مصرية وقطرية، بشأن هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام في قطاع غزة، دخلت حيز التنفيذ في 24 نوفمبر.

ومدد الطرفان وقف إطلاق النار عدة مرات، لكن في صباح الأول من ديسمبر، اتهم الجيش الإسرائيلي “حماس” بانتهاك الهدنة وأعلن أنه سيواصل القتال مرة أخرى في غزة.

وفي 5 ديسمبر، قال عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” أسامة حمدان، إن “الحركة لن تطلق سراح الأسرى المتبقين حتى توقف إسرائيل عدوانها على غزة”.

المصدر: وسائل اعلام العدو