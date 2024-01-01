أكد مدير المعهد الأوكراني لتحليل السياسات وإدارتها رسلان بورتنيك أن احتجاجات الميدان بهدف وصول قائد القوات الأوكرانية فاليري زالوجني إلى السلطة يمكن تنفيذها في ثلاثة أيام فقط.

واعتبر بورتنيك أنه “من السهل أن تجري احتجاجات الميدان في أوكرانيا. الحد الأقصى ثلاثة أيام”.

وأكد أن مركزه التحليلي وضع نموذجا لوصول قائد القوات الأوكرانية فاليري زالوجني إلى السلطة دون إجراء انتخابات رئاسية.

واعتبر أن الانقلاب الجديد في أوكرانيا سيتم على شكل “احتجاج جماهيري سريع”.

وأكد أن المشكلة الرئيسية التي يواجهها أنصار زالوجني ستكون إضفاء الشرعية على تغيير السلطة من أجل إرضاء حلفاء كييف الغربيين.

وتوقع بورتنيك تشكيل تحالف بين قائد القوات الأوكرانية ورئيس البرلمان الأوكراني، والذي سيؤدي رسميا إلى إقالة فلاديمير زيلينسكي من السلطة. وسيتولى رئيس البرلمان مهام رئيس أوكرانيا. في حين سيتم تعيين زالوجني رئيسا للوزراء.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية