مصدر طبي: نحو 100 شهيد في مدينة غزة منذ صباح اليوم بفعل القصف الصهيوني – موقع قناة المنار – لبنان
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December 31 2023 - 23:02

مصدر طبي: نحو 100 شهيد في مدينة غزة منذ صباح اليوم بفعل القصف الصهيوني

منذ 4 ساعة 31 December، 2023
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