‫رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد: عملية طوفان الأقصى افقدت الكيان الصهيوني كل أسباب القوة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 31 2023 - 18:54

‫رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد: عملية طوفان الأقصى افقدت الكيان الصهيوني كل أسباب القوة

منذ 30 mins 31 December، 2023
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