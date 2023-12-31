6 شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة المغراقة جنوب مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 31 2023 - 18:54
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كتائب القسام تشتبك مع الإحتلال في محاور التوغل وتدمر عدداً من دباباته وجرافاته في مناطق حي التفاح والدرج وخانيونس
6 شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة المغراقة جنوب مدينة غزة
منذ 1 ساعة
31 December، 2023
عاجل
غزة
مجزرة صهيونية
منطقة المغراقة
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