مظاهرات حاشدة في مدينة طرابزون التركية وفي نيقوسيا القبرصية تنديداً بمجازر الاحتلال ومطالبةً بوقف العدوان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2023 - 20:14

مظاهرات حاشدة في مدينة طرابزون التركية وفي نيقوسيا القبرصية تنديداً بمجازر الاحتلال ومطالبةً بوقف العدوان

منذ 22 mins 30 December، 2023
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