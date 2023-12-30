‏مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا ‌‌‌جنود ‏العدو في منطقة بيت هلل بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيهم إصابات مؤكدة ‏ – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2023 - 20:14

‏مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا ‌‌‌جنود ‏العدو في منطقة بيت هلل بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيهم إصابات مؤكدة ‏

منذ 27 mins 30 December، 2023
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