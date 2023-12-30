مجاهدو القسام استهدفوا قوة صهيونية راجلة متحصنة في مبنى في منطقة الشيخ عجلين في مدينة غزة بقذيفة TBG مضادة للتحصينات – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2023 - 16:18

مجاهدو القسام استهدفوا قوة صهيونية راجلة متحصنة في مبنى في منطقة الشيخ عجلين في مدينة غزة بقذيفة TBG مضادة للتحصينات

منذ 42 mins 30 December، 2023
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