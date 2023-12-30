إعلام العدو: صفارات الانذار تدوي في كريات شمونة ومحيطها – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2023 - 16:18

إعلام العدو: صفارات الانذار تدوي في كريات شمونة ومحيطها

منذ 45 mins 30 December، 2023
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