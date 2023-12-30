أكّد قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلاميّة العميد إسماعيل قآني، أنّ المقاومة في المنطقة هي صاحبة القرار والرأي، لافتًا إلى أنّ المقاومة الفلسطينية بدأت عملية “طوفان الأقصى” بتدبيرها وعبر الخطة التي وضعتها بنفسها.

وفي كلمة له خلال مراسم إحياء الذكرى السنوية لاستشهاد الشهيد حسين بور جعفري، المرافق الشخصي للشهيد الحاج قاسم سليماني، شدد قآاني على أنّ فصائل المقاومة في المنطقة تتمتع بهيكلية مستقلة تناسبها.

وقال إنّ “فصائل المقاومة نمت وتطوّرت تدريجيًا، واليوم كافة أركان محور المقاومة في المنطقة هي صاحبة القرار والرأي”.

وفي السياق، أكّد الجنرال قآني أنّ “الجرائم الواسعة التي اقترفها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني دفعت المقاومة الفلسطينية لاتخاذ تدابير معيّنة، ونفذت معركة طوفان الأقصى وفق برنامج وخطط وضعتها بنفسها، فأنتجت أجمل مشهد”.

وخاطب قآني قادة كيان الإحتلال الإسرائيلي قائلًا “إنكم قمتم باغتيال الشهيد السيد رضي موسوي لأنكم فشلتم وعجزتم عن تسجيل إنجاز أو نصر في ساحة المعركة في غزة”، فيما شدد على أنّ “إيران لن تُستدرج لمخططاتكم”.

وحذر قائد قوة القدس الأمريكيين من أنّهم إذا واصلوا سلوكهم غير العقلاني في العراق، فالمقاومة العراقية ستضع اعتباراتها جانبًا وسترد عليهم بطريقة مختلفة.

المصدر: وكالات ايرانية