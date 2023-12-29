أصدرت العلاقات الاعلامية في حزب الله البيان التالي: ‏

تنفي العلاقات الإعلامية في حزب الله نفيا قاطعا ما أوردته صحيفة لوفيغارو عن ما أسمته بعض أسرار عملية ‏طوفان الأقصى، وتعتبر ان ما ورد فيها هو محض خيال لا أساس له، يهدف الى زعزعة الثقة التامة بين حركات ‏المقاومة وفصائلها على امتداد المنطقة والتزامها العلني والعملي وايمانها الصريح بمقاومة الاحتلال الصهيوني.

وقد ‏أكد الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله وفي خطاب علني شاهده الملايين، ان عملية طوفان ‏الأقصى هي عملية فلسطينية محضة من حيث التخطيط والإعداد والتنفيذ والتوقيت والاهداف ولم يكن لدى حزب ‏الله علم بها.

وبالتالي كل ما ورد في لوفيغارو هو أكاذيب تجافي الحقيقة وتؤكد انحياز الصحيفة الكامل الى جانب ‏العدو بعيدا عن تحري الدقة والمهنية وسقوطها اخلاقيا ومهنيا مثل كثير من وسائل الاعلام الغربية التي انحازت ‏للظالم والقاتل والمعتدي على حساب الحقيقة والوقائع المجردة والقيم الانسانية.

المصدر: العلاقات الاعلامية في حزب الله