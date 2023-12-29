دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الخميس 28-12-2023، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 15:30 استهداف موقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

2- الساعة 15:35 استهداف آلية عسكرية إسرائيلية داخل ثكنة راموت نفتالي بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.

3- الساعة 16:00 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في ثكنة هونين بالأسلحة المناسبة.

4- الساعة 16:00 استهداف ثكنة هونين (راميم) بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

– القطاع الغربي:

1- الساعة 16:00 استهداف مرابض مدفعية العدو في خربة ماعر بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

2- الساعة 16:00 استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة مِتات بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

المصدر: موقع المنار