ملخص عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2023 - 01:14

ملخص عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

منذ 36 mins 29 December، 2023
خريطة 28-12-2023
لبنان

 

 دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الخميس 28-12-2023، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 15:30 استهداف موقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.
2- الساعة 15:35 استهداف آلية عسكرية إسرائيلية داخل ثكنة راموت نفتالي بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.
3- الساعة 16:00 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في ثكنة هونين بالأسلحة المناسبة.
4- الساعة 16:00 استهداف ثكنة هونين (راميم) بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

– القطاع الغربي:

1- الساعة 16:00 استهداف مرابض مدفعية العدو في خربة ماعر بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.
2- الساعة 16:00 استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة مِتات بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

 

المصدر: موقع المنار

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