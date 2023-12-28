دعت المقاومة الإسلامية في بيان صادر عن الاعلام الحربي فيها الخميس الاهالي في القرى الجنوبية الحدودية الى فصل الكاميرات الخاصة عن شبكة الإنترنت والمساهمة بإعماء العدو الاسرائيلي عن بعض ما تقوم به المقاومة ومجاهديها من أنشطة أو تحركات في المنطقة.

وقال البيان “بعد عمليات المقاومة الإسلامية التي استهدفت معظم كاميرات وتجهيزات الجمع الحربي للعدو الإسرائيلي عند الحافة الأمامية على الحدود اللبنانية الفلسطينية، خسر العدو الكثير من إمكانية الرؤية والتنصت لاستهداف المقاومين ومراقبة تحركاتهم”.

وتابع البيان “تعويضا عن هذه الخسارة، عمد العدو في الآونة الأخيرة إلى اختراق الكاميرات المدنية المثبّتة أمام المنازل والمتاجر والمؤسسات في القرى الأمامية، الموصولة إلى شبكة الإنترنت، للاستفادة من المادة البصرية التي تؤمنها في جمع معلومات تتعلق بالمقاومة وحركة الإخوة المجاهدين لاستهدافهم”.

وأكد البيان “نهيب بأهلنا الأعزاء خصوصاً في القرى الأمامية التي تجري في محيطها أعمال للمقاومة، فصل الكاميرات الخاصة أمام منازلهم ومتاجرهم ومؤسساتهم عن شبكة الإنترنت، والمساهمة في إعماء العدو أكثر عن بعض ما تقوم به المقاومة ومجاهدوها من أنشطة أو تحركات في المنطقة”.

المصدر: العلاقات الاعلامية في حزب الله